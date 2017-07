Bonn - Die Rentenmärkte tendierten zum Ausklang der letzten Woche fester, so die Analysten von Postbank Research.Im Euroraum habe sich mit einer leichten Verzögerung die Ansicht durchgesetzt, dass die Ausführungen Draghis vom Donnerstag doch eher 'dovish' zu interpretieren seien und eine EZB-Leitzinserhöhung wahrscheinlich länger auf sich warten lasse als von den Märkten zuvor eingepreist. Zusätzlich seien als sicher geltende Anlagen durch die deutlichen Verluste an den Aktienmärkten gestützt worden. In der Summe habe dies zu einem Rückgang der 10-jährigen Bundrendite um 3 Basispunkte auf 0,50% geführt. 5-jährige Bundesanleihen hätten mit -0,18% um 2 Basispunkte niedriger als am Vortag rentiert, während die Rendite 2-jähriger Papiere bei -0,64% verharrt habe. (24.07.2017/alc/a/a)

