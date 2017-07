Linz - Nachdem die Tschechische Nationalbank (CNB) im April die EUR/CZK Untergrenze von 27,00 aufgehoben hat, wertet die Tschechische Krone kontinuierlich auf, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der EZB habe EUR/CZK erstmals seit Einführung des Mindestkurses (im November 2013) 26,00 erreicht. Die Euro-Stärke während und nach der Pressekonferenz des EZB-Präsidenten Mario Draghi habe sich nur kurzfristig auf EUR/CZK ausgewirkt. Am Freitag habe der Kurs wieder knapp über 26,00 verharrt. Ein nachhaltiges Durchbrechen dieser wichtigen Marke sei nur eine Frage der Zeit. Trotz der zuletzt schwachen Produzenten-Export- und Importpreise könnte die CNB bereits nächste Woche am Donnerstag den Leitzinssatz um 20 Basispunkte auf 0,25% erhöhen. Argumente dafür seien u.a. stark steigende Löhne und Immobilienpreise. (24.07.2017/alc/a/a)

