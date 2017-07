Israelisches Zentrum soll Innovation für 5G vorantreiben

Mavenir, das führende Unternehmen bei der Beschleunigung und Neudefinition der Netzwerktransformation für Serviceprovider, kündigte heute ein neues FuE- und 5G-Innovationsleistungszentrum in Ra'anana (Israel) an, dessen Fokus auf 5G-Netzwerk- und Dienstleistungslösungen liegen soll.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170724005435/de/

Mavenir 5G Center of Excellence, Israel (Photo: Business Wire)

Die nächste Generation der Netzwerkinfrastruktur wird über eine gemeinsame flexible Grundlage verfügen, welche Anwendungen mit strengen Kriterien für Erlebnisqualität (QoE) (z. B. virtuelle Realität), nahtlose Mobilität über heterogene Netzwerke (HetNet), superniedrige Latenzzeiten (z. B. taktiles Internet) und hohe Zuverlässigkeit (z. B. autonome Fahrzeuge) unterstützt und neue Erkenntnisse von Milliarden Geräten aus dem Internet der Dinge (IoT) einbringt. 5G wird die kabellosen Dienstleistungen bereitstellen, die für den nächsten Evolutionsschritt der Datenwirtschaft unabdingbar sind.

"Im Wesentlichen ist 5G ein neuer Innovationsrahmen, und Mavenir richtet seinen Blick weiterhin in die Zukunft, um innovative und bahnbrechende neue Lösungen auf den Markt zu bringen", erklärte Pardeep Kohli, President und CEO bei Mavenir. "Nicht umsonst wird Israel auch das "2. Silicon Valley" genannt. Das Land investiert rund 4,3 Prozent seines BSP in Forschung und Entwicklung, was die höchste FuE-Investitionsrate der Welt ist."

"Wir freuen uns darauf, das Talentpool in Israel anzuzapfen, um ein erstklassiges Innovations- und FuE-Zentrum für diese spannende und richtungweisende nächste Generation von Netzwerken zu errichten", fügte Kohli hinzu.

Mavenir engagiert sich für cloud-orientierte NFV-Infrastruktur (NFVI) über sein lückenloses 5G-Portfolio (NGCN, Cloud RAN, lückenlose Sicherheit und Orchestrierung), und zwar unter Einsatz offener Entwicklungsverfahren und Programmiertools, um die Netzwerke der Zukunft zu erstellen. Das Zentrum in Ra'anana wird ebenso wie das unlängst angekündigte Leistungszentrum in Brno bei den Sprach- und Video- und Advanced-Messaging-Lösungen von Mavenir mitarbeiten.

Über Mavenir:

Mavenir ist das führende Unternehmen bei der Beschleunigung und Neudefinition der Netzwerktransformation für Dienstanbieter. Es bietet dafür eine umfassende Produktpalette für alle Ebenen der vielschichtigen Netzwerkinfrastruktur. Von 5G-Anwendungs-/Service-Layers bis hin zu Packet-Core und RAN: Mavenir ist führend im Bereich hochentwickelter, Cloud-nativer Netzwerklösungen, die dem Endnutzer innovative und sichere Erfahrungen bieten.

Durch die branchenweit ersten Lösungen des Unternehmens, VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi ID, Visual Voicemail und Cloud RAN, und bei der Betreuung von mehr als 350 CSPs mit 3,5 Milliarden Kunden versetzt die Mavenir-Plattform Dienstanbieter in die Lage, ihre Zukunftsziele der nächsten Generation schon heute erfolgreich umzusetzen, neue Einkommensquellen zu erschließen und die Betriebseffizienz zu erhöhen. www.mavenir.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170724005435/de/

Contacts:

Medien:

Maryvonne Tubb, +1 972-333-7282

pr@mavenir.com