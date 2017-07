Amsterdam, 21. Juli 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, liefert flexible Konnektivität für Lenovo-Smart-Geräte in mehr als 160 Länder. Lenovo entschied sich im Hinblick auf seinen Lenovo Connect-Service für Gemalto als bevorzugten Anbieter von Remote-SIM-Bereitstellung (http://www.gemalto.com/odc). Da die Lösung On-Demand-Konnektivität (http://www.gemalto.com/odc) und eine eingebettete SIM (eSIM (http://www.gemalto.com/iot/consumer-electronics/embedded-sim-uicc) ) bietet, muss weder eine separate SIM-Karte gekauft noch ein Geschäft besucht werden, um das Abonnement zu aktivieren.

"eSIM von Lenovo Connect bietet den Benutzern eine nahtlose Smart-Konnektivitätserfahrung über Regionen, Geräte, Konten, Netzwerke und Grenzen hinweg", so Dr. Wang Shuai, Vice President der Lenovo Group, General Manager von Lenovo Connect. Wir vertrauen darauf, dass uns Gemaltos weltweite Erfahrung mit On-Demand-Konnektivität helfen wird, eine verbesserte Kundenerfahrung zu bieten, wenn es darum geht, international sicher, verbunden und mobil zu bleiben."

"Lenovo Connect ist ein ganz neues Konnektivitätskonzept, bei dem die Benutzer denselben Plan über verschiedene Geräte hinweg benutzen können", so David Buhan, Senior Vice President von Mobile and IoT Services bei Gemalto. "Die On-Demand-Konnektivitätslösung von Gemalto ist mit eSIM-Technologie kompatibel und garantiert den verbundenen Verbrauchern eine nahtlose Erfahrung, was in der stark vernetzten Welt von heute einfach unabdingbar ist."

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit (http://www.gemalto.com/companyinfo/digital-security) mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2016 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Von Sicherheitssoftware bis hin zu Biometrie und Verschlüsselung können Unternehmen und Behörden mit unseren Technologien und Services Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystem bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere mehr als 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 112 Niederlassungen, 43 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 30 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 48 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com (http://www.gemalto.com/) oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto (http://twitter.com/gemalto).

