Hongkong (ots/PRNewswire) - Nord Anglia Education, die weltweit

führende Organisation für erstklassige Schulen, hat heute eine

Erfolgsquote von 94% für ihre Schüler beim International

Baccalaureate Diploma (IBDP) 2016/17 bekanntgegeben. Die Quote der

Schüler, die diesen Abschluss erreicht haben, liegt damit signifikant

über dem internationalen Durchschnitt von 79% für das IB Diploma*.

Die hohe Erfolgsrate stellt einen Rekord für Nord Anglia dar und kann

als Resultat von Nord Anglias Philosophie "Be Ambitious" (Setze dir

ehrgeizige Ziele), dem persönlichen Lernansatz und exzellentem

Unterricht gewertet werden.



Die Schüler von Nord Anglia haben seit sieben Jahren in Folge die

globale durchschnittliche Punktzahl beim IB Diploma deutlich

übertroffen, gleichzeitig hat sich die Zahl der Anwärter für das

International Baccalaureate von 200 auf rund 700 verdreifacht, was

Nord Anglia zu einem der weltweit größten Ausbilder für das IB

Diploma macht. Vier der Schüler von Nord Anglia haben mit einer

perfekten Punktzahl von 45 (bei 45 möglichen Punkten) die höchste

Auszeichnung erzielt, was weltweit in diesem Jahr nur insgesamt 218

Schülern gelungen ist.



Die IB Diploma-Ergebnisse von Nord Anglia Educations im Überblick:



- The British International School Shanghai, Puxi (Shanghai,

China)

- The English International School Prague (Prag, Tschechische

Republik)

- College du Leman (Genf, Schweiz)

- The British School Warsaw (Warschau, Polen)



- Erfolgsquote von 94% liegt deutlich über der globalen

Durchschnitt

von 79%*

- Durchschnittliche IB-Punktzahl ist mit 33,4 signifikant höher als

die durchschnittliche globale Zahl von 30 IB-Punkten

- Jeweils ein Schüler der untenstehend aufgeführten Schulen hat 45

von 45 möglichen Punkten erzielen können.

- In diesem Jahr waren 696 Nord Anglia Schüler für das IB Diploma

angemeldet



Andrew Fitzmaurice, CEO von Nord Anglia Education, erklärt dazu,

"Wir sind diesjährig ganz besonders stolz auf die IB-Ergebnisse

unserer Studenten. Unsere bemerkenswerte Erfolgsquote von 94% ist ein

Beweis für unsere Philosophie "Be Ambitious" und die Überzeugung,

dass dem, was jeder Schüler erreichen kann, keine Grenzen gesetzt

sind. Ich beglückwünsche alle unsere Studenten zu ihren großartigen

IB Diploma-Ergebnissen".



Das als IBDP bekannte International Baccalaureate Diploma

Programme ist ein zweijähriges Ausbildungsprogramm für Schüler im

Alter von 16 - 19 Jahren. Das Programm wird umfassend in

internationalen Schulen umgesetzt und ist eine international

anerkannte Qualifikation für die Hochschulreife.



* Basierend auf dem globalen IB Diploma-Durchschnitt von 2016. Der

globale IB Diploma- Durchschnitt für 2017 steht noch zur

Veröffentlichung an.



Informationen zu Nord Anglia Education



Nord Anglia Education ist der weltweit führende Anbieter von

erstklassigen internationalen Schulen für Schüler vom Kindergarten

bis zum Gymnasialabschluss (K-12). Unsere 44 in China, Europa, dem

Nahen Osten, Südostasien und Nordamerika angesiedelten hervorragenden

Schulen bilden derzeit mehr als mehr als 38.000 Schüler aus.

Gemeinsam haben wir uns einer einheitlichen Philosophie verschrieben

- wir haben ehrgeizige Ziele für unsere Schüler, unsere Mitarbeiter

und für die Familie der Nord Anglia Schulen. Unsere Schulen

gewährleisten eine hochwertige Ausbildung über einen persönlichen

Ansatz, erweitert um einzigartige internationale Möglichkeiten, damit

jeder Schüler zu einem erfolgreichen Weltbürger werden kann.

Hauptsitz von Nord Anglia Education ist Hongkong. Besuchen Sie uns

unter www.nordangliaeducation.com.



