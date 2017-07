...Maß aller Dinge. Heute Morgen wurde der nächste Großauftrag für rund 22 Mio. € für die Zelltechnologie MB PERC auf der sog. MAiA® Plattform und für SiNA® Zellbeschichtungsanlagen von einem asiatischen Kunden verkündet. MEYER BURGER ist hier Weltmarktführer. Derzeit ist niemand in der Lage, efzientere Produktionsmechanismen zu liefern, was einer Monopolstellung nahe kommt. Der Aktionärsbrief hat diese Comeback-Spekulation vor einigen Wochen gerade noch rechtzeitig aufgegriffen. Zwischengewinn rd. 25 %, was erst der Beginn ist.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily. Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info