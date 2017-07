Liebe Trader,

Der Dieselskandal bei fast allen Automobilherstellern ist so aktuell wie kaum ein anderer, und schon platzte eine neue Bombe! Diesmal geht es um eine Marktbreite Absprache eben beim Abgasreinigungssystem und verbotene Absprachen über Technik, Kosten und Zulieferer. Der bereits Ende letzte Woche bekannt gewordene Skandal lastet auf der Automobilbranche schwer und drückte den gesamten Sektor tief ins Minus - So auch das Wertpapier von Daimler.

Die massiven Verluste seit Freitag sind unübersehbar und könnten noch eine Weile lang anhalten. Unglücklicherweise ist die Daimler-Aktie unter eine sehr wichtige Unterstützungszone von grob 63,00 Euro gerutscht und könnte noch von weiteren Abgaben belastet werden. Auf der anderen Seite ist aber noch nicht ganz klar, was denn genau den Fahrzeugherstellern vorgeworfen wird, die Ermittlungen befinden sich derzeit noch an Anfang und werden bestimmt über Monate andauern!

Short-Chance:

Der Bruch der Unterstützung von 63,00 Euro könnte in den kommenden Tagen noch einen weiteren Kursrutsch bis in den Bereich von 58,01 Euro und möglicherweise noch auf 55,10 Euro bereithalten, wovon risikofreudige Anleger bestens profitieren können. Die Verlustbegrenzung bei einem direkten Short-Engagement sollte sich Aufgrund der anhaltenden Volatilität aber noch oberhalb von 64,50 Euro aufhalten - eine unerwartete und zwischengeschaltete Gegenbewegung kann nämlich nicht ausgeschlossen werden. Fakt bleibt, ein Investment unter diesen Umständen ist extrem Risikoreich!

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 60,76 Euro

Kursziel: 58,01 / 55,10 Euro

Stopp: > 64,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,74 Euro

Zeithorizont: 1 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Daimler AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 60,76 Euro; 12:35 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.