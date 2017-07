Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Rotkreuz (pta022/24.07.2017/12:35) - Die Schweizer graceNT AG mit Sitz in Rotkreuz (WKN: A14WW0) gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat die Aufnahme von Gesprächen zur Zusammenführung der Geschäftstätigkeit mit EvoCare® beschlossen hat. EvoCare® ist eine deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung und entwickelt ein innovatives Lösungsangebot für die Telemedizin und Tele-Rehabilitation. EvoCare® ist ein evaluiertes telemedizinisches Behandlungsverfahren, und ermöglicht ein breites Spektrum an Gesundheitsleistungen zu Prävention, Therapie und Nachsorge. Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit sind wissenschaftlich belegt.



graceNT AG Die Vision der in Rotkreuz/Schweiz ansässigen graceNT AG ist eine Welt, in der alle Menschen einfachen Zugang zu personalisierter Medizintechnik haben und damit selbstbestimmt gesund und vital älter werden können. Das Unternehmen erwirbt und entwickelt dazu Beteiligungen an innovativen, etablierten Herstellern von Medizinprodukten im D-A-CH-Raum. graceNT AG ist Erfinder des triangulären "Brain & Body"-Trainingsprinzips ALDAVIA und Pionier im Bereich personalisierter und integrierter Trainingsmethoden für mentale und physikalische Fitness. Firmen übernehmen ALDAVIA inhouse zur arbeitsmedizinischen und arbeitspsychologischen Betreuung ihrer MitarbeiterInnen, um damit Stressreduktion und Steigerung des Wohlbefindens zu erreichen. https://www.gracent.com



EvoCare® Telemedizin GmbH EvoCare® ist bislang das einzige telemedizinisches Behandlungsverfahren in der Regelversorgung. EvoCare® nutzt eine patentierte Technologie zur elektronischen Erfassung und Auswertung von medizinischen Daten. Es wird mittels eines mobilen Endgeräts eine elektronische Aufnahme von medizinischen Daten ortsunabhängig durchgeführt. Die medizinischen Daten werden einer zentralen, servergestützten Datenbankarchitektur und einer kontinuierlichen Prozessierung zugeführt. EvoCare® ermöglicht ein breites Spektrum an Gesundheitsleistungen zu Prävention, Therapie und Nachsorge. Im Mittelpunkt dieser Leistungen steht die Supervision der medizinisch-therapeutischen Arbeit. Es wird eine Patientenführung ermöglicht, die das Ziel einer Optimierung der Behandlung optimal unterstützt. EvoCare® ist ein evaluiertes telemedizinisches Behandlungsverfahren. Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit sind belegt. https://www.evocare.com



