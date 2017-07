Die Vor-Festlegung eines künftigen Endlagers für Atommüll in Gorleben ist aufgehoben. Deutsche Behörden haben ein neues Suchverfahren eröffnet: Anhand spezieller Kriterien soll bis 2031 ein Standort gefunden worden sein.

Die Suche nach einem deutschen Atommüll-Endlager geht in eine neue Phase: Von Mitte August an werden alle Bohr- und Bergbauprojekte in großer Tiefe auf Folgen für die Auswahl geprüft. Gebohrt werden darf in mehr als 100 Meter Tiefe dann nur noch, wenn Landesbehörden und das neue Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) keine ...

