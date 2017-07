Nachdem die Übernahme des Halbleiter-Zulieferers durch ein chinesisches Unternehmen im Frühjahr zu einer Rallye führte und im Herbst, als diese Aktion abgeblasen werden musste, zu einem Kurseinbruch, mochte Aixtron erst einmal niemand mehr anfassen. Doch eine tadellose Bodenbildung führte dazu, dass Aixtron (ISIN DE000A0WMPJ6) im April dann doch wieder durchstartete - und wie. Kann das so weitergehen? Das kommt darauf an, was morgen im Zuge der dann anstehenden Quartalszahlen auf den Tisch kommt.

Denn es waren die Ergebnisse des ersten Quartals, die diese Rallye initiiert hatten. Besser als erwartet waren sie ausgefallen. Und jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...