FRANKFURT (Dow Jones)--Das Land Mecklenburg-Vorpommern und seine Gemeinden haben im vergangenen Jahr den besten Finanzierungssaldo deutschlandweit gehabt. Wie aus einer Aufstellung der Deutschen Bundesbank hervor geht, lag der Überschuss pro Einwohner bei 549 Euro. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Sachsen-Anhalt (478 Euro) und Thüringen (436) Euro. Schlusslicht war das Saarland mit einem negativen Saldo von 320 Euro. Der von der Bundesbank verwendete Saldo klammert finanzielle Transaktionen, wie die Vergabe von Darlehen oder den Beteiligungserwerb, aus.

Allerdings könnten die ostdeutschen Länder diese Spitzenpositionen schon bald wieder verlieren. Der Grund ist, dass die so genannten Sonder-Bundesergänzungszuweisungen 2020 vollständig enden. 2016 hatten sie sich auf gut 4 Milliarden Euro belaufen. In Berlin betrug diese Zuweisung 230 Euro pro Einwohner, in Sachsen-Anhalt 300 Euro. "Insofern relativiert sich die aktuell sehr positive Position der neuen Länder und Berlins, und es ist bereits eine Vorsorge für den künftigen Rückgang getroffen", sagte ein Bundesbank-Mitarbeiter auf Nachfrage.

== Finanzierungssaldo Schulden Meckl.-Vorp. +549 7.013 Sa.-Anhalt +478 10.514 Thüringen +436 8.562 Sachsen +405 3.078 Berlin +390 17.243 Brandenburg +373 8.001 Bayern +339 2.680 Hamburg +323 18.763 Niedersachsen +292 9.457 Hessen +238 10.710 Schleswig-Holst. +229 12.005 Rheinland-Pfalz +139 13.790 Baden-Württembg. +137 6.083 Nordrhein-Westf. +107 13.624 Bremen - 86 35.362 Saarland -320 18.458 -Angaben in Euro je Einwohner -Quelle Daten: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank ==

July 24, 2017

