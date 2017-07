Themen heute:

Toyota Yaris hat die zufriedensten Kleinwagen-Fahrer /// Kosenamen für Autos viel individueller als Kindernamen!





1.

Die zufriedensten Kleinwagen-Fahrer sitzen im Toyota Yaris: Der wendige Cityflitzer überzeugt in der aktuellen Vehicle Dependability Study (VDS) des Marktforschungsunternehmens J.D. Power und gewinnt als zuverlässigster Kleinwagen seine Klasse.

Für sein alljährliches Ranking befragt J.D. Power die Autofahrer in Deutschland, die seit etwa zwei Jahren in ihrem Fahrzeug unterwegs sind. Sie müssen unter anderem Qualität und Zuverlässigkeit, Attraktivität sowie Unterhaltskosten beurteilen. In diesem Jahr haben rund 14.000 Autofahrer per Online-Interview teilgenommen.

Der klare Gewinner bei den Kleinwagen ist der Toyota Yaris. Das Modell, das seit April zu Preisen ab 12.540 Euro als umfangreich überarbeitete Neuauflage mit dynamischerem Design und erweiterter Komfort- und Sicherheitsausstattung erhältlich ist, fährt wahlweise mit einem konventionellen Verbrennungsmotor oder dem effizienten Hybridantrieb vor. Für den zukunftssicheren Hybridantrieb entscheiden sich in Deutschland inzwischen über 70 Prozent aller Yaris Kunden. Abgerundet wird das hervorragende Abschneiden von Toyota bei der diesjährigen J.D. Power Kundenzufriedenheitsstudie durch den Toyota Auris, der fast schon traditionell Spitzenplatzierungen bei den Zufriedenheits- und Zuverlässigkeitsrankings von J.D. Power erzielt. In diesem Jahr wurde der Kompaktwagen Dritter seiner Klasse.





2.

Wie heißt es so schön: "Das Auto ist des Deutschen liebstes Kind." Noch lieber als das aus Fleisch und Blut? Immerhin scheinen sich die Eltern bei der Vergabe der Namen für ihr Auto mehr Mühe zu geben als bei Kindernamen.

Während etwa 18.000 der im vergangenen Jahr in Deutschland geborenen Kinder den Namen Mia tragen, hat jetzt eine Umfrage des Online-Marktplatzes für Neuwagen carwow.de aufgedeckt, dass es unter den mehr als 1.000 Befragten gerade einmal eine Handvoll Doppelnennungen bei den Kosenamen für Autos gibt.

Auffällig dabei ist, dass es sich bei den Kosenamen nur selten um Allerweltsnamen handelt, denn außer einer Handvoll Doppelnennungen gibt es keine Überschneidungen. Individualität ist wichtig und zeigt auch, dass hier eine enge persönliche Bindung zwischen Mensch und Maschine herrscht.

Diese Zuneigung spiegeln auch Verniedlichungen wie "Bärlein", "Knautschi", "Polochen" und "Irmchen" wider. Es gibt jedoch nicht nur gute Beziehungen. So kommen Rufnamen wie "Rostlaube" oder Schlimmeres zustande. Ferner zeigen die Daten noch, dass sich Tierbezeichnungen mit 17% hoher Beliebtheit erfreuen. "Löwe", "Wiesel", "Biene" und - natürlich - "Mustang" sind nur ein paar Exemplare aus der Tierwelt.

