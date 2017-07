Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Industrie bremst Aktivitätswachstum im Juli

Die Aktivität der Euroraum-Wirtschaft ist im Juli langsamer als erwartet gewachsen, was vor allem an einer Verlangsamung in der Industrie lag. Der von IHS Markit erhobene aggregierte Einkaufsmanagerindex (PMI) sank auf 55,8 (Vormonat: 56,3) Punkte und damit auf den niedrigsten Wert seit sechs Monaten. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf 56,2 Punkte prognostiziert. Der Industrie-PMI sank auf 56,8 (57,4) Punkte, erwartet worden war ein Rückgang auf 57,2 Punkte. Der Service-PMI stagnierte dagegen wie erwartet bei 55,4 Punkten. Indexstände über 50 signalisieren eine Expansion des Sektors.

Deutsche Einkaufsmanagerindizes sinken deutlich

Die Aktivität in der deutschen Wirtschaft hat sich am Beginn des dritten Quartals deutlich schlechter als erwartet entwickelt. Der von IHS Markit im verarbeitenden Gewerbe erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) sank im Juli auf 58,3 (Vormonat: 59,6) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf 59,2 prognostiziert. Der im nicht-verarbeitenden Gewerbe erhobene PMI sank auf 53,5 (54,0) Punkte. Erwartet worden war ein Anstieg auf 54,3 Punkte. Der aggregierte Gesamtindex schließlich sank auf ein Sechsmonatstief von 55,1 (56,4) Punkte. Indexstände über 50 signalisieren eine Expansion.

Bundesbank: Deutsche Wirtschaft wächst im 2Q mit viel Schwung

Die deutsche Wirtschaft ist nach Einschätzung der Bundesbank im zweiten Quartal 2017 schwungvoll gewachsen, woran die Industrie einen gestiegenen Anteil hatte. Auch Bauwirtschaft und Privater Konsum seien gut gelaufen. "Die deutsche Wirtschaft dürfte auch im zweiten Vierteljahr 2017 mit viel Schwung gewachsen sein. Getrieben von einer lebhaften Nachfrage nach deutschen Erzeugnissen weltweit entwickelt sich die kraftvolle Industriekonjunktur immer mehr zu einem Hauptmotor der gesamtwirtschaftlichen Expansion", heißt es im aktuellen Bundesbank-Monatsbericht.

Saudis wollen bei Opec-Produktionsbegrenzung hart bleiben

Saudi-Arabiens Ölminister Khalid Al-Falih hat sich für weitere Anstrengungen bei der Begrenzung der weltweiten Ölförderung ausgesprochen. Im Vorfeld eines Treffens von Opec- und Nicht-Opec-Produzenten im russischen St. Petersburg sagte Al-Falih, der Ölmarkt sei weiterhin unter Druck, nicht alle Länder hielten die vereinbarten Obergrenzen ein. Diese Probleme müssten nun angegangen werden. Al-Falih sprach sich zudem dafür aus, die Auswirkungen der steigenden Ölproduktion Libyens und Nigerias im Blick zu behalten. Beide Länder sind bisher von den Produktionsgrenzen der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) ausgenommen.

Schäuble: Länder sollen sich an Steuersenkungen beteiligen - Zeitung

An den versprochenen Steuersenkungen nach der Wahl sollen sich nach dem Willen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) auch die Länder beteiligen. "Es kann jedenfalls nicht sein, dass der Bund alle Steuersenkungen alleine trägt", sagte Schäuble der Bild-Zeitung. "Die Länder profitieren genauso von den guten Einnahmen und müssen ihren Anteil an den Steuerentlastungen tragen."

Mecklenburg-Vorpommern 2016 mit bestem Finanzierungssaldo

Das Land Mecklenburg-Vorpommern und seine Gemeinden haben im vergangenen Jahr den besten Finanzierungssaldo deutschlandweit gehabt. Wie aus einer Aufstellung der Deutschen Bundesbank hervor geht, lag der Überschuss pro Einwohner bei 549 Euro. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Sachsen-Anhalt (478 Euro) und Thüringen (436) Euro. Schlusslicht war das Saarland mit einem negativen Saldo von 320 Euro. Der von der Bundesbank verwendete Saldo klammert finanzielle Transaktionen, wie die Vergabe von Darlehen oder den Beteiligungserwerb, aus.

Vier Treffen von Trump-Schwiegersohn Kushner mit Russen

In der Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump hat dessen Schwiegersohn Jared Kushner vier Treffen mit russischen Vertretern eingeräumt. In einer Erklärung vom Montag bestritt der Präsidenten-Berater im Weißen Haus aber jegliche geheimen Absprachen, um Trump zum Sieg bei der US-Präsidentenwahl zu verhelfen, wie US-Medien berichteten. In dem Bericht vor seiner Anhörung im Geheimdienstausschuss des Senats beschreibe Kushner seine Kontakte etwa zum russischen Botschafter Sergej Kisljak als normal.

Schulz: Merkel hat nur die Botschaft "Hier bin ich - das muss reichen"

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) erneut vorgeworfen, inhaltlichen Debatten im Wahlkampf aus dem Weg zu gehen. "Angela Merkel läuft über rote Teppiche, Angela Merkel steht für Taktik, ich stehe zu meinen Überzeugungen", sagte Schulz der Augsburger Allgemeinen. "Angela Merkel hat nur eine Botschaft: Hier bin ich - das muss reichen."

Mindestens 35 Tote bei Angriff auf Klinik in Afghanistan

Bei einem Angriff der radikalislamischen Taliban auf ein Krankenhaus in Afghanistan sind nach Angaben der Präsidentschaft des Landes mindestens 35 Menschen getötet worden. Die Taliban seien am Sonntag in die Klinik in der zentralafghanischen Provinz Ghor eingedrungen und hätten 35 Zivilisten getötet, sagte ein Sprecher des afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani am Montag. Keine Angaben machte er dazu, ob es sich bei den Getöteten um Patienten oder Mitarbeiter der Klinik handelte.

Nato macht Lösungsvorschlag im Streit um Abgeordnetenreisen nach Konya

Die Nato hat einen Lösungsvorschlag für den Streit um Besuche deutscher Abgeordneter bei Bundeswehrsoldaten auf dem Stützpunkt Konya in der Türkei gemacht. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg habe Deutschland und der Türkei "angeboten, Besuche von Parlamentariern auf dem Luftwaffenstützpunkt Konya innerhalb des Nato-Rahmens zu organisieren", erklärte ein Nato-Sprecher am Montag in Brüssel. Das Bündnis hoffe, "dass wir so schnell wie möglich eine für beide Seiten annehmbare Lösung finden".

Französischer Präsident Macron empfängt am Dienstag libysche Kontrahenten

Der französische Präsident Emmanuel Macron startet einen Vermittlungsversuch im Libyen-Konflikt. Der Elysée-Palast bestätigte für Dienstag ein Treffen mit dem libyschen Regierungschef Fajes al-Sarradsch und seinem Kontrahenten General Chalifa Haftar in La Celle Saint-Cloud nahe Paris. An den Gesprächen nimmt auch der neue UN-Gesandte für Libyen, Ghassam Salamé, teil.

Maduro kündigt hartes Vorgehen gegen Parallelgerichtshof der Opposition an

Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro will mit aller Härte gegen die Mitglieder des von der rechten Opposition gebildeten parallelen Obersten Gerichtshofs vorgehen. "Einer nach dem anderen wird ins Gefängnis gehen, ihr Vermögen, ihre Konten und der ganze Rest werden beschlagnahmt, und niemand wird sie verteidigen", sagte der linksnationalistische Präsident am Sonntag (Ortszeit). Maduro äußerte sich in seiner wöchentlichen Sendung im staatlichen Fernsehsender VTV.

Neun Tote bei mutmaßlichem Flüchtlingsdrama in Texas

Im Fall mutmaßlicher Schleuserkriminalität im US-Bundesstaat Texas sind insgesamt neun Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich nach Polizeiangaben vom Sonntag (Ortszeit) ausschließlich um erwachsene Männer. Der festgenommene Fahrer des Lastwagens, in dessen Anhänger die Polizei acht Leichen entdeckte, sollte am Montag formell beschuldigt werden.

