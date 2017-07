Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat L'Oreal mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 195 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Kosmetikhersteller sei in der digitalen Revolution im Bereich FMCG - also bei Produkten, die schnell das Verkaufsregal wieder verlassen - führend, betonte Analyst Richard Taylor in einer Studie vom Montag. Die Aktienbewertung lasse aber nur begrenzt Luft nach oben./ajx/la Datum der Analyse: 24.07.2017

