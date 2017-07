Neue Woche, neues Glück. Diesmal steht das Wertpapier des Automobilzulieferers Elringklinger im Fokus, nachdem Berenberg das Ziel für die Aktie abgestuft hat - aber nicht nur dieser Umstand lastet auf dem Papier, auch die Abgasaffäre und verbotene Absprachen drücken auf die ganze Branche!

Seit Mitte Oktober 2013 steckt die Aktie der Elringklinger AG ohnehin schon in einem intakten Abwärtstrend und fiel von 35,51 Euro auf ein Verlaufstief von 12,71 Euro bis Ende 2016 zurück. Dort aber fand das Wertpapier einen vorläufigen Boden und schoss in den zurückliegenden Wochen deutlich in die Höhe - hierbei konnte sogar der langfristige Abwärtstrendkanal um das Kursniveau von 20,50 Euro getestet, aber nicht überwunden werden. Die Folge waren wieder sukzessive Abgaben bis in den Bereich der gleitenden Durchschnitte EMA 50/200, sowie einer inneren Trendlinie um 16,50 Euro. Diese aber stellt sich zunehmend als potentielle Nackenlinie einer größeren Trendwende in Form ...

Den vollständigen Artikel lesen ...