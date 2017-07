Hannover - In dieser Woche steht vor allem die FOMC-Sitzung im Fokus der Investoren, so die Analysten der Nord LB.Allerdings würden die Analysten zumindest in diesem Monat nicht mit einer weiteren Straffung der Geldpolitik durch die FED rechnen, auch vor dem Hintergrund der zuletzt schwach ausgefallenen US-Einzelhandelsumsätze und eines recht niedrigen Inflationsdrucks am aktuellen Rand. Aber auch der ifo Geschäftsklimaindex, der sich aus ihrer Sicht nicht ganz auf dem im Vormonat markierten Höchststand halten dürfte, stehe klar im Fokus der Marktteilnehmer. Stärkere Rückschläge aufgrund der jüngsten Meldungen über einen Kartellverdacht gegen führende deutsche Automobilkonzerne sollten sich aber (noch) nicht einstellen, auch wenn die Fahrzeughersteller zweifelsfrei das Schwergewicht der deutschen Industrie bilden würden.

