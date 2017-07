=== 01:50 JP/BoJ, Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 15./16. Juni *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 2Q, Leverkusen 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1H, Herzogenrath 07:35 DE/Stratec Biomedical AG, Ergebnis 1H (15:00 Telefonkonferenz), Birkenfeld *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+4,1% gg Vj *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Juni *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 108 zuvor: 108 09:00 DE/Bundesgerichtshof, Urteil zu Extragebühren beim Online-Banking, Karlsruhe *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 114,9 zuvor: 115,1 Lagebeurteilung PROGNOSE: 123,7 zuvor: 124,1 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 106,5 zuvor: 106,8 *** 10:00 DE/Drillisch AG, ao HV mit Abstimmung über Erwerb der 1&1 Telecommunication durch Drillisch gegen Ausgabe neuer Aktien an United Internet, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Dupont & Co, Ergebnis 2Q, Wilmington *** 12:30 US/United Technologies Corp, Ergebnis 2Q, Hartford *** 13:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q, St. Paul *** 13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q, Detroit *** 13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q, Peoria *** 14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q, Oak Brook *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Mai 20 Städte PROGNOSE: +5,9% gg Vj zuvor: +5,7% gg Vj *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: -2,0 Punkte zuvor: -2,0 Punkte *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 116,0 zuvor: 118,9 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H, Clermont-Ferrand *** 18:00 FR/Arbeitsmarktdaten Juni *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1H, Wien *** 22:01 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q, Dallas *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q, Sunnyvale 22:30 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q, Dallas *** - DE/Hochtief AG, Ergebnis 2Q, Essen ===

