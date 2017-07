Das Auftauchen von Siemens-Turbinen auf der von Russland annektierten Krim hat für Aufsehen gesorgt. Diplomatenkreisen zufolge will sich Deutschland nun für härtere EU-Sanktionen gegen Russland einsetzen.

Deutschland will sich Diplomaten zufolge nach dem Auftauchen von Siemens-Turbinen auf der Krim für schärfere EU-Sanktionen gegen Russland einsetzen. Diese könnten sich gegen Mitarbeiter des russischen Energieministeriums sowie das Unternehmen richten, das die Turbinen auf die von Russland annektierte Halbinsel geliefert hatte, sagte ein Diplomat am Montag. Das Thema könnte nach Angaben eines anderen Insiders am Mittwoch auf die Tagesordnung kommen.

Auf der 2014 von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel sind mindestens zwei Siemens-Gasturbinen aufgetaucht, die eigentlich für ein ...

