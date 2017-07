Bei VTG läuft es derzeit hervorragend. Die Aktie ist im Juli kräftig nach oben geklettert. In der vergangenen Woche stieg der Kurs sogar auf ein neues Allzeithoch. Für Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Was den Experten so optimistisch macht, erfahren Sie im folgenden Video. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um Viscom, Sixt, Technotrans und Koenig & Bauer. Die komplette Sendung finden Sie hier.