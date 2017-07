Liebe Leser,

wir hatten unlängst berichtet, dass Siemens und Bombardier die zuvor im Raum stehende Fusion ihrer Zugsparten laut Insidern in Richtung einer Kooperation für größere Aufträge verschieben wollen. Äußerungen von Siemens-Chef Joe Kaeser waren in diese Richtung ausgelegt worden. Nun sind aber Informationen durchgesickert, die einen Zusammenschluss der Sparten wieder wahrscheinlicher werden lassen - und zwar in naher Zukunft.

Größtes Hindernis scheint überwunden!

Wie ... (Rainer Lenzen)

