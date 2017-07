Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich am Beginn des dritten Quartals etwas beschleunigt, was vor allem an einer höheren Aktivität der Industrie lag. Der von IHS Markit erhobene aggregierte Einkaufsmanagerindex (PMI) für Juli stieg in erster Veröffentlichung auf 54,2 (Vormonat: 53,9) Punkte, den höchsten Stand seit sechs Monaten. Der Industrie-PMI erhöhte sich auf 53,2 (52,0) Punkte. Volkswirte hatten einen Anstieg auf lediglich 52,1 prognostiziert. Der Service-PMI stagnierte dagegen bei 54,2 Punkten. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson äußerte sich allerdings eher zurückhaltend zur US-Wachstumsdynamik. "Die Expansionsrate ist eher moderat als beeindruckend, basierend auf historischen Erfahrungen deutet der Index auf ein annualisiertes Wachstum von rund 2 Prozent hin", schrieb er in einem Kommentar. Allerdings gebe es Hoffnung auf eine Beschleunigung.

Im ersten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) annualisiert um 1,4 Prozent gestiegen. Für das zweite Quartal (Veröffentlichung Freitag, 14.30 Uhr), erwarten die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte eine Rate von 2,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2017 10:11 ET (14:11 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.