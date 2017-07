Die Wall Street mit ihrem hohen Niveau ist auf der Suche nach Schwung. Den könnten die Bilanzen der Tech-Giganten Alphabet, Amazon und Facebook besorgen. Doch die Zahlen kommen erst, wenn die Börse schon wieder schließt.

Bevor die großen Brocken aus dem Technik-Sektor ihre Bücher öffnen, hat die Walls Street am Wochenanfang Kasse gemacht. Am Montag stand am Montag kleine Abschläge auf den Kurstafeln von Dow und Co. Händler erhoffen sich aus den Zahlen der Google-Mutter Alphabet, die nach Börsenschluss vorgelegt werden sollen, und denen der Internetkonzerne Amazon und Facebook in den kommenden Tagen Impulse. Schon jetzt lägen viele Indizes auf Rekordniveau, ...

