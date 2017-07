Die UBS hat Goldman Sachs von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 255 auf 230 US-Dollar gesenkt. In den Aktien der US-Investmentbank schienen wieder anziehende Erträge aus dem Handel mit Zinspapieren, Währungen und Rohstoffen (FICC) eingepreist - eine Hoffnung, der die Experten der Schweizer Großbank in einer Studie vom Montag nur wenig Vertrauen schenken. Sie sehen im Sektor bessere Chancen für Anleger - zum Beispiel in den von ihnen zum Kauf empfohlenen Aktien des Konkurrenten Morgan Stanley./tih/ck Datum der Analyse: 24.07.2017

