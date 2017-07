Rund vier Monate nach dem furiosen Börsengang ist die Muttergesellschaft von Snapchat auf ein Allzeittief gekracht. Inzwischen notiert der Tech-Titel unter Ausgabeniveau, seit dem Höhenflug verlor die Aktie 50 Prozent.

Die raue Börsenrealität wird für Snap immer gruseliger. In den ersten 24 Stunden nach ihrem Börsengang konnten sich Evan Spiegel und Bobby Murphy Anfang März dabei noch wie die Könige der Wall Street fühlen. Zu Kursen von 17 Dollar hatte das fünfeinhalb Jahre alte US-Unternehmen seine Aktien bei zeichnungswilligen Anlegern platziert und zum Handelsstart dann gleich um 44 Prozent höhere Notierungen aufrufen können.

Bis auf in der Spitze 29,44 Dollar zogen die Anteilsscheine der Snapchat-Mutter in den ersten zwei Handelstagen ab - ein spektakuläres Plus von 73 Prozent gegenüber dem Ausgabekurs, das Snap zeitweise mit enormen 40 Milliarden Dollar bewertete. Das war Anfang März.

Snap notiert deutlich unter dem Ausgabekurs - und gleichzeitig auf neuem RekordtiefViereinhalb Monate später sind die schönen Gewinne indes so mirakulös verschwunden wie ein Snap vom Vortag - und zwar komplett. Nach einem neuerlichen Kurssturz in der vergangenen Woche sind die Anteilsscheine ...

