JPMorgan hat Safran vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Der Fokus beim Airbus-Konkurrenten Safran dürfte auf der Fertigung des gemeinsam mit GE konstruierten Flugzeugtriebwerks Leap liegen, schrieb Analyst David Perry in einer Branchenstudie vom Montag. Die Belastungen daraus dürften in der ersten Jahreshälfte 2017 am größten sein und zu einem kaum veränderten operativen Ergebnis (Ebita) führen. In den drei Folgejahren sollte sich das Ebita-Wachstum aus eigener Kraft und über Zukäufe dann stark beschleunigen./ck/edh Datum der Analyse: 24.07.2017

ISIN: FR0000073272