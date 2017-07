Von Nektaria Stamouli und Emese Bartha

ATHEN (Dow Jones)--Griechenland kehrt an den Staatsanleihemarkt zurück. Bei dem zweistufigen Verfahren will das Land neue fünfjährige Papiere mit Fälligkeit 2022 ausgeben und außerdem ausstehende Titel mit Laufzeit bis 2019 zurückkaufen. Die Konditionen der Neuemission sollen am Dienstag festgelegt werden.

Die Gläubiger der eigentlich noch zwei Jahre laufenden Altanleihe mit einem Kupon von 4,75 Prozent und einem Volumen von 4 Milliarden Euro können diese zu 102,60 Euro pro 100 Euro Nennwert zurückgeben. Bedingung ist allerdings, dass die neuen Staatspapiere erfolgreich platziert worden sind, wie es in der kombinierten Offerte heißt. Mit dieser will der griechische Staat de facto die Finanzierung des Anleihevolumens um drei zusätzliche Jahre absichern. Vor einem Jahr hatte das 2019er Papier noch bei 90 Prozent notiert.

Griechenland ist mit einer kurzen Ausnahme 2014 seit 2010 vom Anleihemarkt ausgeschlossen. Nur 10 Prozent der ausstehenden Anleiheverbindlichkeiten - 34 Milliarden Euro - befinden sich in privater Hand. Der Rest ist in den vergangenen Jahren in staatliche Hände übergegangen.

Ein Zugang zum Anleihemarkt ist eine Voraussetzung dafür, dass die Europäische Zentralbank (EZB) griechische Papiere in ihr Staatsanleiheankaufprogramm einbezieht. In den vergangenen Wochen war es zu einer Rally am griechischen Anleihemarkt gekommen, nachdem das Land mit seinen Kreditgebern Verhandlungen über die Auszahlung einer neuen Kredittranche abgeschlossen hatte. Zudem hatte zuletzt Moody's die Bonitätsnote Griechenlands auf Caa2 angehoben. Die griechische Regierung hofft, dass mit weiteren derartigen Auktionen ein Ende des ökonomischen und sozialen Ausnahmezustandes erreicht werden könnte.

July 24, 2017

