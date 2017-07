Liebe Leser,

bei Bayer gibt es anscheinend akute Lieferengpässe für den Dauerbrenner Aspirin. Das Pharmaunternehmen hat Krankenhausapotheken in Kenntnis gesetzt, dass es bei der Version Aspirin i.v. zu Lieferausfällen kommen wird, wie der "Spiegel" berichtet. An dieser Stelle erklären wir Ihnen, warum gerade dieses Mittel so wichtig ist.

Anwendung bei Herzinfarkten!

Zum einen ist Bayer dem Magazin zufolge hierzulande der einzige Lieferant für die Arznei. Zudem handelt es ... (Rainer Lenzen)

