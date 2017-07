Wegen des Brexits will die Bank nicht nur viele Mitarbeiter von London nach Frankfurt bewegen, sondern auch erhebliche Teile ihrer Bilanz. Denn große Teile des Handelsgeschäfts sollen künftig am Main gebucht werden.

Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zieht große Verschiebungen bei der Deutschen Bank nach sich: Das Kreditinstitut will künftig das Gros seiner Handelsgeschäfte in Frankfurt und nicht mehr in London buchen. Die Bank plant ein neues Buchungszentrum für den Wertpapierhandel in Frankfurt, in dem große Teile des Europageschäfts mit Firmenkunden abgewickelt werden sollen. Nun sickert durch, welche Auswirkungen das auf die Bilanz haben könnte: Handels- und Vermögenswerte im Volumen vom 300 Milliarden Euro könnten dadurch von London nach Frankfurt wandern, ...

