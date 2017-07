(Wiederholung)

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kursverluste unter den Automobilherstellern haben den deutschen Aktienmarkt am Montag bereits den zweiten Tag in Folge belastet. Nach "Dieselgate" sollen sich die großen der Branche zudem abgesprochen haben - der Kartellverdacht schreckte Anleger ab. Ab Dienstag steht die Berichtssaison verstärkt im Fokus, dann wird sich zeigen, wie sich die deutschen Unternehmen im globalen Wettbewerb geschlagen haben. Etwas Unterstützung bekam der Aktienmarkt vom Euro, der etwas leichter in die Woche startete. Der DAX schloss 0,3 Prozent leichter bei 12.209 Punkten.

Kartellvorwurf dürfte Daimler besonders hart treffen

Auf die deutschen Automobilkonzerne könnten hohe Strafzahlungen zukommen, urteilten die Analysten von Equinet über die Kartellvorwürfe, die der Spiegels erhoben hatte. Diese Strafen könnten deutlich höher ausfallen als die 3 Milliarden Euro, die 2016 im Fall des Nutzfahrzeugkartells verhängt worden waren. Volkswagen könnte unter Umständen ohne Strafe davonkommen, wenn das Unternehmen als Hinweisgeber eingestuft werde, hieß es weiter. Basierend auf den bisher bekannten Vorwürfen sah Equinet das größte Risiko bei Daimler (minus 2,7 Prozent), gefolgt von BMW (minus 2,8 Prozent) und VW (minus 1,4 Prozent).

Morphosys muss Rückschlag einstecken

Morphosys verloren 2,8 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hatte in einer Phase-2-Studie mit dem Wirkstoff Anetumab Ravtansine einen Rückschlag erlitten. Schwach tendierte auch die Aktie von Rocket Internet, der Wert schloss knapp 5 Prozent im Minus. Barclays sieht nach wie vor Potenzial in der Rocket-Aktie, doch fehlten aktuell Katalysatoren, die es freisetzen könnten. Chancen könnten sich ergeben, wenn Hello Fresh neues Geld erhielte - vorzugsweise extern -, oder wenn Rocket einen Teil seiner Barmittel von 1,7 Milliarden Euro an die Aktionäre weitergäbe.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 88,8 (Vortag: 136,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,89 (Vortag: 5,82) Milliarden Euro. Es gab elf Kursgewinner, 17 -verlierer und zwei unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.208,95 -0,25% +6,34% DAX-Future 12.207,00 -0,14% +6,68% XDAX 12.215,41 -0,29% +6,71% MDAX 24.525,94 -0,12% +10,53% TecDAX 2.258,07 -0,74% +24,64% SDAX 11.026,42 -0,30% +15,83% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,46% +15 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2017 12:14 ET (16:14 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.