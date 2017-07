Das Schönste an der Autowerbung sind oft nicht die neuen Fahrzeuge, sondern die freien Straßen. Schwungvoll geht es über Serpentinen mit malerischem Meerblick hinein in eine staufreie Großstadt und just vor dem Lieblingslokal wartet ein Parkplatz. Der Alltag der meisten Autofahrer sieht anders aus: Die Parkplatzsuche kostet die Deutschen im...

Den vollständigen Artikel lesen ...