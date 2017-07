Daimler hat sich einem Medienbericht zufolge deutlich früher als Volkswagen mit einer Selbstanzeige an die Wettbewerbsbehörden gewandt. Damit könne der Stuttgarter Autohersteller darauf hoffen, ohne Strafe davonzukommen.

Daimler ist einem Medienbericht zufolge mit seiner Selbstanzeige bei den Wettbewerbsbehörden wegen des mutmaßlichen Kartells in der Autoindustrie Volkswagen zuvorgekommen. Der Daimler-Konzern habe sich deutlich früher als Volkswagen an die Behörden gewandt, berichteten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR am Montag. Damit könne der Stuttgarter Autohersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...