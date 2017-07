Regensburg (ots) - Die Debatte um den sanften Donauausbau zwischen Vilshofen und Passau, der Streit um die dritte Startbahn auf dem Münchner Flughafen, oder auch die Diskussion um die Elbvertiefung in Hamburg zeigen, dass sich die Bevölkerung heute lautstark und erfolgreich einmischt, wenn massive Eingriffe in Landschaft und Natur drohen. Insofern war der lange Kampf von Umweltschützern gegen den Main-Donau-Kanal letztlich nicht umsonst. Heute ernten sie die Früchte, indem sie bei anderen zweifelhaften Großprojekten mitreden dürfen. Der Preis, den wir alle letztlich dafür zahlen mussten, ist hoch. Eine einzigartige Kulturlandschaft wurde geopfert.



