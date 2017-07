NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Montag deutlich über der Marke von 1,16 US-Dollar geblieben. Die Gemeinschaftswährung setzte ihren Höhenflug fort und kletterte bis auf 1,1684 Dollar, was erneut einen Höchststand seit August 2015 bedeutete.

Von diesem Niveau fiel sie nach durchwachsenen Konjunkturdaten aus dem Euroraum allerdings wieder etwas zurück. Im US-Handel kostete der Euro zuletzt noch 1,1643 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1648 (Freitag: 1,1642) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8585 (0,8590) Euro./gl/he

