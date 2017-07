NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag moderate Verluste verzeichnet. Durchwachsene Konjunkturdaten ließen die Notierungen der festverzinslichen Wertpapiere ebenso kalt wie die Aktienkurse an der Wall Street.

Zweijährige Anleihen sanken um 1/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte und rentierten mit 1,36 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 3/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,82 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere sanken um 4/32 Punkte auf 101 2/32 Punkte und rentierten mit 2,25 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 15/32 Punkte auf 103 12/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,83 Prozent./gl/he

