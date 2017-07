RBC Capital senkt Salzgitter auf 'Sector Perform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Salzgitter AG nach der zuletzt starken Kursentwicklung von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Ioannis Masvoulas in einer Studie vom Montag allerdings dank einer leicht erhöhten Prognose für das operative Ergebnis in diesem Jahr von 38 auf 39 Euro an. Die Abstufung begründete er mit der zuletzt guten Kursentwicklung der Salzgitter-Aktie. So kletterte diese in den vergangenen zwölf Monaten um 44 Prozent, während der Stoxx 600 Basic Ressources als Referenzindex nur um 33 Prozent stieg. Damit sei Salzgitter jetzt angemessen bewertet.

NordLB senkt Sartorius auf 'Verkaufen' und Ziel auf 75 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Sartorius nach Zahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 75 Euro gesenkt. Das zweite Quartal des Labor- und Pharma-Ausrüsters sei unter seinen Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Volker Sack in einer Studie vom Montag und kürzte seine Schätzungen. Vor dem Hintergrund der jüngst starken Kursentwicklung rechnet er ungeachtet des soliden Geschäftsmodells mit Kurskorrekturen. Sack rät zu Gewinnmitnahmen.

Oddo Seydler senkt Stratec auf 'Neutral' - Ziel 58 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat Stratec von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 58 Euro belassen. Nachdem die Aktie des Laborausrüsters sein Kursziel erreicht habe, bestehe nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, begründete Analyst Igor Kim sein neues Anlagevotum in einer Studie vom Montag.

Barclays senkt Rocket Internet auf 'Equal Weight' - Ziel 22 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Rocket Internet von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 24,15 auf 22,00 Euro gesenkt. Der Aktie des Start-up-Entwicklers mangele es derzeit an positiven Kurskatalysatoren, schrieb Analyst Andrew Ross in einer Studie vom Montag. Insofern sei die theoretische Werthaltigkeit von Rocket Internet samt seiner Beteiligungen derzeit nicht ausreichend für ein positives Votum.

Warburg Research startet Scout24 mit 'Hold' - Ziel 36 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Scout24 mit "Hold" und einem Kursziel von 36 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Onlineplattform-Betreiber zeichne sich durch eine hohe Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität aus, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer Studie vom Montag. Diese Aspekte seien im derzeitigen Aktienkurs allerdings bereits angemessen eingepreist.

RBC Capital hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 29 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 26 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ioannis Masvoulas rechtfertigte das neue Kursziel mit dem gestrichenen fünfprozentigen Konglomeratsabschlag für den Stahl- und Industriekonzern. Grund dafür seien Fortschritte beim geplanten Stahl-Gemeinschaftsunternehmen mit Tata Steel, schrieb er in einer Studie vom Montag.

Deutsche Bank hebt Ziel für Fraport auf 74,30 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Fraport vor Zahlen von 70 auf 74,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne bei dem Flughafenbetreiber mit guten Zahlen für das zweite Quartal, schrieb Analyst Andy Chu in einer Studie vom Montag. Er verwies dabei auf die erstmalige Integration der Griechenland-Aktivitäten sowie ein starkes Passagierwachstum, das positive Folgen für seine Erwartungen bei den Verkehrszahlen habe.

Deutsche Bank hebt Ziel für Allianz auf 195 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Allianz SE vor der Berichtssaison im Versicherungssektor von 185 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine starke Bonität und solide Margenentwicklungen seien eine gute Voraussetzung, damit sich die Aktien von global ausgerichteten Versicherern weiterhin besser entwickeln als der breite Markt, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer Branchenstudie vom Montag. Die Allianz bezeichnete er weiterhin als "Top-Pick".

Berenberg senkt Ziel für ElringKlinger auf 14,50 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ElringKlinger von 18,00 auf 14,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die strukturellen Herausforderungen für den Autozulieferer nähmen zu, schrieb Analyst Cristian Dirpes in einer am Montag veröffentlichten Studie.

DZ Bank senkt fairen Wert für Takkt auf 21 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Takkt vor Zahlen von 22,50 auf 21,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Kalendarische Effekte dürften das Wachstum des Versandhändlers für Büroausstattungen im zweiten Quartal gedämpft haben, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Montag. Er senkte seine Gewinnschätzungen und sieht insbesondere mit Blick auf den Brexit oder eine mögliche Einführung von Importzöllen in den USA weitere Abwärtsrisiken. Längerfristig verspreche er sich durch die Digitalisierung des Geschäftsmodells aber eine nachhaltige Verbesserung des Wachstumsprofils. Dies sei im Kurs aber schon weitgehend eingepreist.

