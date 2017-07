Cottbus (ots) - Diese Skepsis hatte es auch vor zwei Jahren gegeben. Damals startete Rohnstock Biografien Berlin in fünf Orten des ehemaligen Lausitzer Kohlereviers Erzählsalons. Dabei wurde auch in ganz persönlichen Episoden und Geschichten Vergangenheit widergespiegelt, aus der Zukunft entstanden ist. In einer Region, die Strukturbrüche mit extremen sozialen Folgen erlebte und seither an der Strukturentwicklung arbeitet. Geschichte(n), die in lesenswerten Episoden unter lausitz-an-einen-tisch.de nachzulesen und herunterzuladen ist. Allemal sollte der Inhalt der Minibücher die Skepsis nehmen, dass Unternehmer der Lausitz das nicht hinbekommen. Dass aus ihren persönlichen Erfahrungen Ideen für die Zukunft der Region werden - ein Mosaikstein im Bemühen um neue Geschäftsfelder. PS: Ein Erzählsalon könnte ruhig dafür abfallen, die vielen Strukturwandel-Player an einen Tisch zu holen, um es doch noch hinzubekommen, dass die Lausitz dazu künftig mit einer Stimme spricht.



