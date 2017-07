Stuttgart (ots) - Umfragen zeigen, dass unter der großen, noch immer schweigenden Mehrheit der Polen viele Anhänger der europäischen Idee sind. Dieses Potenzial gilt es zu mobilisieren, um die gefährdete Demokratie vor der vollständigen Demontage zu bewahren. Dieser Prozess kann zwar durch die vorsichtige und wohldosierte Unterstützung aus Brüssel flankiert werden, doch zusammenraufen müssen sich die vielen, in ihrer Strategie bisweilen uneinigen Teile der Protestbewegung selbst. Aber es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass die Polen über sich hinauswachsen und zum Vorbild für Europa werden.



