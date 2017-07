Mehrfach ist US-Präsident Trump damit gescheitert, Obamacare abzuschaffen. Zunächst beklagte er, wie komplex Gesundheitspolitik sei. Nun verlangt er von seinen Parteikollegen, "das Richtige" zu tun.

US-Präsident Donald Trump hat seine Parteikollegen im Senat am Montag mit deutlichen Worten zur Unterstützung der Gesundheitsreform aufgefordert. Sie müssten "das Richtige" tun, sagte er am Montag in einer TV-Ansprache.

Trump bezeichnete dabei das bestehende Gesundheitsgesetz - auch als Obamacare bekannt - als "Tod" und "Alptraum", dessen Opfer vergessen worden seien. Bei Twitter schrieb er, die Abstimmung am (heutigen) Dienstag sei für die Republikaner die letzte Gelegenheit, das Gesetz abzuschaffen und zu ersetzen.

Bei seiner Erklärung im Fernsehen war Trump umringt von Familien, die nach seinen Angaben Probleme dabei hatten, eine bezahlbare und zuverlässige Krankenversicherung abzuschließen. Grund sei das bestehende Gesetz. "Obamacare ist der Tod", sagte der US-Präsident auch mit Blick auf die US-Demokraten, die umherrennen würden und angesichts der möglichen Abschaffung vor "Tod, Tod, Tod" warnten.

