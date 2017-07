The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1420458264 SWED.EXP. CRED. 16/21 MTN BD03 BON INR N

CA XFRA XS1437678417 BNP PARIBAS 16/21 ZOMTN BD03 BON INR N

CA XFRA XS1514990073 KOMMUN.SVER. 16/19 MTN BD03 BON INR N

CA XFRA XS1613146411 AFR. DEV. BK 17/24 MTN ZO BD03 BON INR N

CA XFRA XS1643554469 OCEANW.HD INT.17 17/20 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1649192777 BCO SANTANDER 17/23 FLR BD03 BON AUD N

CA XFRA XS1650842336 LAND NRW MTN.LSA DL BD03 BON USD N

CA XFRA XS1652511566 PARKWAY PANTAI 17/UND.FLR BD03 BON USD N

CA P5ZA XFRA CA7059072024 PELE MOUNTAIN RESOURCES EQ00 EQU EUR N

CA 34LA XFRA US02083G1004 ALPINE IMMUNE SCI.DL-,001 EQ00 EQU EUR Y