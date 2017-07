The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A0Z1Q80 HESSEN SCHA.11/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A12UF47 IKB DT.IND.BK.MTN 15/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1RE4E3 AAREAL BANK MTN.HPF.S.170 BD00 BON EUR N

CA XFRA US690742AC56 OWENS CORNG NEW 2019 BD01 BON USD N

CA 0MDA XFRA USN5946FAA59 MYRIAD INTL HO.10/17 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US045167CZ43 ASIAN DEV. BK 15/17 MTN BD02 BON USD N

CA EBAY XFRA US278642AM59 EBAY 14/17 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS0520248112 AFR. DEV. BK 10/17 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS0752537026 EIB EUR.INV.BK 12/19 MTN BD02 BON IDR N

CA XFRA XS0799757371 WORLD BK 12/17 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS0809232100 KOMMUN.SVER. 12/17 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1158749850 WORLD BK 15/17 MTN BD02 BON BRL N