Tagesgewinner war am Montag Valneva mit 6,33% auf 2,99 (205% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 4,11%) vor YY Inc. mit 4,59% auf 70,69 (183% Vol.; 1W 7,32%) und Tesla mit 4,30% auf 342,52 (149% Vol.; 1W 7,18%). Die Tagesverlierer: Rocket Internet mit -4,90% auf 16,59 (189% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -8,17%), Barrick Gold mit -4,69% auf 15,43 (105% Vol.; 1W -4,04%), Lenzing mit -2,68% auf 145,00 (121% Vol.; 1W -4,89%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (34365,61 Mio.), Glencore (17304,94) und Amazon (6504,89). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei FACC (366%), JinkoSolar (361%) und Aixtron (314%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist JinkoSolar mit 34,81%, die beste ytd...

