Die Aktie dieses Software-Riesen hatten wir mit langfristiger Perspektive in die laufende Empfehlungsliste aufgenommen.Mit den jüngsten Quartalszahlen hat der US-Konzern die amerikanische Tech- bzw. Internet-Szene regelrecht befeuert: Das Schlussquartal des Fiskaljahrs 2016/17 brachte eine Gewinnsteigerung, mit der die Konsens-Schätzung um satte 38 Prozent geschlagen wurde. Den inhaltlichen Treibstoff dafür lieferte das Geschäft mit Cloud-Leistungen. Der Konzernumsatz konnte immerhin um 9 Prozent ausgeweitet werden. Die Microsoft-Aktie profitierte davon in erster Linie im inoffiziellen Handel: Am 20. Juli ging es im inoffiziellen Handel bis knapp unter die 77-Dollar-Marke. Die Bandbreite neuer Kursziele reicht nun von 49 Dollar (zuvor: 45) bei Jefferies über 77 Dollar (zuvor: 66) bei Macquarie bis hin zu 87 Dollar (zuvor: 81) bei Bernstein Research. Für uns ist Microsoft zurzeit eine Halteposition.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem gestrigen Frankfurter Tagesdienst.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info