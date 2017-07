TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Am Dienstag zeigen sich die ostasiatischen Börsen kaum verändert. Stützend wirkt, dass der Dollar seine Talfahrt vorerst beendet hat und sich auf dem niedrigeren Niveau stabilisiert. Bevor die US-Notenbank am Mittwoch das Ergebnis ihrer Zinssitzung bekanntgeben wird, halten sich die Anleger zurück, wie Händler sagen. Das am Dienstag veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung der japanischen Notenbank, in dem die Bank of Japan ihr Inflationsziel verteidigt, hat keinen Einfluss auf die Märkte der Region.

Australische Aktien fallen in dem ruhigen Umfeld mit einem deutlichen Plus auf. Der S&P/ASX-200 gewinnt 0,9 Prozent. Vor allem Aktien des Energiesektors, der am Montag zu den größten Verlierern gehörte, erholen sich im Gefolge der Ölpreise. Santos verbessern sich um 0,5 Prozent und Woodside Petroleum um 1,1 Prozent.

Die Ölpreise wiederum profitierten davon, dass Saudi-Arabien und Nigeria auf einer Konferenz von Opec-Mitgliedern und -Nichtmitgliedern zusicherten, Ölfördermenge und -exporte zu beschränken. Mit derart weitreichenden Zugeständnissen habe kaum jemand gerechnet, sagt Jingyi Pan, Analyst bei IG Group. Am Dienstag setzen die Ölpreise ihre Erholung fort. Der Preis für ein Barrel Brent steigt um 0,5 Prozent auf 48,85 Dollar.

Starker Yen bremst Tokioter Börse

In Tokio notiert der Nikkei-225-Index kaum verändert bei 19.968 Punkten. Auch wenn der Yen zum Dollar nicht weiter aufgewertet hat, ist die japanische Währung doch noch immer recht stark, was die Aktien exportorientierter Unternehmen belastet. Der Dollar pendelt wie um die gleiche Zeit am Vortag um die Marke von 111 Yen.

Gestützt wird der japanische Markt von Aktien der Pharmabranche. Shionogi steigen um 1,7 Prozent, nachdem das Unternehmen ein Grippemittel in der letzten Testphase erfolgreich erprobt hat. Mitsubishi Tanabe Pharma gewinnen 1,6 Prozent. Das Unternehmen hatte am Montag nach Börsenschluss in Japan den Kauf von Neuroderm für 1,1 Milliarden US-Dollar angekündigt.

Technologiewerte sind in der ganzen Region gesucht, nachdem die Nasdaq-Indizes in den USA am Montag gestiegen sind. In Tokio geht es für Sharp um 2,3 Prozent nach oben. In Taiwan verbessern sich Largan Precision um 1,6 Prozent.

Gegen den Trend verlieren in Seoul SK Hynix 2,5 Prozent. Der Chiphersteller hat ein Rekordergebnis gemeldet, das den Erwartungen des Marktes weitgehend entsprach. Auch für die kommenden Quartale zeigte sich Unternehmenspräsident Lee Seok-hee zuversichtlich. Allerdings hat die Aktie seit Jahresbeginn schon gut 60 Prozent zugelegt, so dass hier wohl Gewinne mitgenommen werden. Der südkoreanische Leitindex Kospi sinkt um 0,1 Prozent.

In Hongkong brechen Sunac um 8 Prozent ein. Das Immobilienunternehmen verkauft ein Paket von 220 Millionen Aktien zum Kurs von je 18,33 Hongkong-Dollar, um damit 4 Milliarden Hongkong-Dollar (rund 440 Millionen Euro) zu erlösen. Der Erlös soll zur Finanzierung der Übernahme von Hotels und anderen touristischen Anlagen für 43,8 Milliarden Yuan (rund 5,6 Milliarden Euro) von Wanda Commercial Property verwendet werden.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.738,60 +0,89% +0,69% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.968,15 -0,04% +4,47% 08:00 Kospi (Seoul) 2.448,62 -0,12% +20,83% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.246,04 -0,14% +4,59% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 26.849,76 +0,01% +21,49% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.322,63 +0,36% +15,34% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.762,49 +0,03% +7,36% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10.50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1662 +0,2% 1,1638 1,1647 +10,9% EUR/JPY 129,43 +0,0% 129,40 129,02 +5,3% EUR/GBP 0,8951 +0,2% 0,8935 0,8945 +5,0% GBP/USD 1,3028 +0,0% 1,3026 1,3020 +5,6% USD/JPY 110,99 -0,2% 111,18 110,78 -5,1% USD/KRW 1114,90 -0,0% 1115,34 1114,11 -7,7% USD/CNY 6,7488 -0,0% 6,7512 6,7500 -2,8% USD/CNH 6,7453 -0,1% 6,7495 6,7470 -3,3% USD/HKD 7,8077 +0,0% 7,8067 7,8065 +0,7% AUD/USD 0,7939 +0,2% 0,7923 0,7964 +10,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,61 46,34 +0,6% 0,27 -18,2% Brent/ICE 48,85 48,6 +0,5% 0,25 -16,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.255,92 1.255,31 +0,0% +0,61 +9,1% Silber (Spot) 16,48 16,49 -0,0% -0,01 +3,5% Platin (Spot) 934,50 930,50 +0,4% +4,00 +3,4% Kupfer-Future 2,77 2,74 +1,0% +0,03 +9,6% ===

