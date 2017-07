Für viele Sparer macht Sparen aktuell keinen Spaß mehr. Sowohl Tagesgeld als auch Festgeld als auch sonstige beliebte Sparprodukte wie Lebensversicherungen oder Bausparverträge werfen mickrige Renditen ab. Der Vermögensaufbau ist dadurch gar nicht mehr so einfach.



Viele, auch Institutionen wie Banken oder Finanzdienstleister im Allgemeinen, beklagen, dass es für alle schwierige Zeiten sind. Jüngst reihte sich in diesen klagenden Kreis sogar der Chef der Volks- und Raiffeisenbanken, Uwe Fröhlich höchstpersönlich, ein.



Schauen wir im Folgenden mal, worüber diese Persönlichkeit gerade gemault hat und wieso er schwarz für dein Vermögen sieht.

Niedrige Zinsen und möglicherweise gar scheußliche Strafzinsen!

Fröhlich blickte, ganz anders als sein Name ...

