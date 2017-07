DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Der Geschäftsklimaindex des Münchener Ifo-Instituts dürfte im Juli leicht gesunken sein - erstmals seit Januar 2017. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass der Ifo-Index auf 114,9 (Vormonat: 115,1) Punkte zurückgegangen ist. Die im Juni erreichten 115,1 Punkte stellten ein neues Rekordhoch dar, zuvor war der Konjunkturfrühindikator fünf Monate in Folge gestiegen. Ein Rückgang im Juli wäre vor diesem Hintergrund weder erstaunlich noch ein Beinbruch. Das gilt besonders für den Unterindex der Geschäftslagebeurteilung, der ebenfalls ein Allzeithoch verzeichnete. Erstaunlich war, dass die befragten Unternehmen im Juni auf Basis einer so guten Lage mit einer weiteren Besserung rechneten. Ein gewisses Korrekturpotenzial besteht also auch hier, zumal der Euro wegen der guten Wachstumsperspektiven kräftig aufgewertet hat. Wohl auch in Reaktion darauf sanken die deutschen Einkaufsmanagerindizes (PMI) im Juli deutlich, wie am Montag mitgeteilt wurde. Volkswirte urteilten anschließend, dass die Wachstumsaussichten damit einen Dämpfer erhalten hätten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

COVESTRO

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 3.443 +15% 9 2.990 EBITDA 781 +44% 8 542 Ergebnis nach Steuern/Dritten 408 +77% 3 230 Ergebnis je Aktie 2,01 +78% 9 1,13

HOCHTIEF

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro):

PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj 2Q17 Umsatzerlöse 5.726 +16% 4.951 Erg vor Steuern - operativ 197 +17% 169 Erg nach Steuern/Dritten - operativ 103 +16% 88

AIXTRON

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Auftragseingang 64 +25% 3 51 Umsatz 57 +66% 4 34 EBIT -5,7 -- 4 -11,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten -5,1 -- 3 -11,1 Ergebnis je Aktie -0,04 -- 3 -0,09

Weitere Termine:

07:35 DE/Stratec Biomedical AG, Ergebnis 1H

10:00 DE/Drillisch AG, ao HV mit Abstimmung über Erwerb der 1&1

gegen Ausgabe neuer Aktien an United Internet

12:00 US/Dupont & Co, Ergebnis 2Q

12:30 US/United Technologies Corp, Ergebnis 2Q

13:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1H

22:01 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

22:30 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Import-/Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+4,1% gg Vj 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 114,9 zuvor: 115,1 Lagebeurteilung PROGNOSE: 123,7 zuvor: 124,1 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 106,5 zuvor: 106,8 -FR 08:45 Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 108 zuvor: 108 -BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: -2,0 Punkte zuvor: -2,0 Punkte -US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Mai 20 Städte PROGNOSE: +5,9% gg Vj zuvor: +5,7% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 116,0 zuvor: 118,9

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 GB/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit 2047 im Volumen von 2,5 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.468,10 -0,01 Nikkei-225 19.972,50 -0,02 Schanghai-Composite 3.246,04 -0,14 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.453,17 0,04 1,46 4,94 Stoxx-50 3.110,09 -0,26 -8,04 3,31 DAX 12.208,95 -0,25 -31,11 6,34 MDAX 24.525,94 -0,12 -30,13 10,53 TecDAX 2.258,07 -0,74 -16,80 24,64 SDAX 11.026,42 -0,30 -33,26 15,83 FTSE 7.377,73 -1,01 -75,18 3,29 CAC 5.127,70 0,20 10,04 5,46 Bund-Future 162,43 0,12 -0,23

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einer leichten Erholung an Europas Aktienmärkten rechnen Händler am Dienstag. Übergeordnet stehen zwar schon die Fed-Aussagen am Mittwochabend im Fokus, für eine kleine Aufwärtsbewegung sollte es jedoch reichen, heißt es im Handel. Die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr in den USA liegt mittlerweile nur noch bei 48 Prozent, wie die Fed Funds Futures zeigen. Der DAX wird rund 40 Punkte höher erwartet. Zuviel versprechen sich Händler jedoch nicht: Alle großen Asset-Klassen seien bereits in abwartende Seitwärsbewegungen übergegangen. Die kräftige Erholung im Ölpreis mit einem Sprung über 47 Dollar scheint bereits wieder in sich zusammenzufallen.

RÜCKBLICK: Uneinheitlich - Während der Euro-Stoxx-50 nach einem schwächeren Beginn mit Unterstützung der Wall Street ins Plus drehte, belastete den deutschen Aktienmarkt die Schwäche der Automobilwerte. Der Euro tendierte etwas schwächer, was sich leicht stützend auf die Aktien aus der Eurozone auswirkte. Nach einem guten Quartalsausweis gewannen Philips 4 Prozent. Der Konzern startet zudem den angekündigten Aktienrückkauf für 1,5 Milliarden Euro. TF1 handelten 1,6 Prozent fester. Die Senderkette verzeichnete entgegen den Erwartungen ein gutes Wachstum bei den Werbeeinnahmen. Auch bei anderen Fernsehsendern wie der zuletzt gebeutelten Prosieben wirkte dies leicht stützend. Prosieben gewannen 0,6 Prozent. Für gute Stimmung im Bankensektor sorgte Julius Bär bei. Nach guten Geschäftszahlen gewannen Julius Bär 4,5 Prozent. Der Stoxx-Banken-Index legte 0,8 Prozent zu und war damit Tagessieger. Sowohl die Kennzahlen wie auch die Zuflüsse bei den verwalteten Vermögen lagen bei Julius Bär deutlich über der Erwartung. Für einen Kurseinbruch von fast 20 Prozent bei Gemalto sorgte die vierte Gewinnwarnung in Folge des auf digitale Sicherheit spezialisierten Unternehmens.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Kursverluste im Autosektor drückten den zweiten Tag in Folge auf den DAX. Auf die deutschen Automobilkonzerne könnten hohe Strafzahlungen zukommen, kommentierte Equinet die Kartellvorwürfe, die der Spiegel am Freitag erhoben hatte. Daimler gaben 2,7 Prozent, BMW 2,8 Prozent und VW 1,4 Prozent ab. Morphosys verloren 2,8 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hatte in einer Phase-2-Studie einen Rückschlag erlitten. Rocket Internet schlossen knapp 5 Prozent im Minus, belastet von einer Abstufung durch Barclays.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) +0,4% auf 12.253 Punkte

Während der XDAX im Zuge leicht zulegender Kurse im New Yorker Späthandel nachbörslich etwas stieg, standen Aixtron unter Druck. Bei Lang & Schwarz sei die Aktie zuletzt rund 4 Prozent niedriger gehandelt worden, sagte ein Händler. Eine Nachricht, die das Minus erklären könne, sei ihm aber nicht bekannt. Keinen nachbörslichen Kursangabe konnte der Teilnehmer für HWA machen, weil die Aktie bei Lang & Schwarz nicht gehandelt werde. Das Unternehmen hatte am Abend mitgeteilt, dass durch den Rückzug der Daimler AG aus der Rennserie DTM zum Ende der Saison 2018 im Geschäftsbereich Automobilrennsport ab dem Jahr 2019 voraussichtlich nahezu der komplette Umsatz wegfallen wird.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Im Vorfeld der US-Notenbanksitzung am Dienstag und Mittwoch und der Daten zum US-Wirtschaftswachstum hielten sich die Anleger weitgehend bedeckt. Zwar sorgte die auf Hochtouren laufende Quartalsberichtssaison für Kursbewegungen bei Einzelwerten, in der Breite tat sich aber wenig. Während die Ölpreise davon profitierten, dass Saudi-Arabien ankündigte, die eigenen Ölexporte weiter zu beschränken, lastete die Wachstumsprognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) für die USA etwas auf der Stimmung. Tendenziell positive Impulse kamen von der Konjunkturseite. Der von Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im Juli deutlich gestiegen auf ein Viermonatshoch. Favorisiert wurden Technologie- und Bankenaktien. Das schlug sich in einer besseren Tagesentwicklung und neuen Rekordhochs bei den beiden Nasdaq-Indizes nieder. Der Spielzeughersteller Hasbro verdiente im zweiten Quartal zwar mehr als erwartet, dafür enttäuschte aber der Umsatz. Der Markt strafte das mit einem Minus von 9,4 Prozent ab. Im Sog von Hasbro verloren Mattel 3,8 Prozent. Trübe Stimmung herrschte bei den Sportartikelherstellern und - verkäufern. Für Hibbett Sports ging es nach einer Gewinnwarnung um über 33 Prozent bergab. Hibbett rechnet im zweiten Quartal mit einem Verlust, während Analysten bislang einen Gewinn von 15 Cent erwartet hatten. Der Filial-Sportartikeleinzelhändler leidet unter dem harten Wettbewerbsumfeld. Dick's Sporting Goods verloren 5,5 Prozent, Foot Locker 4,6 Prozent. Nike gaben um 1,7 Prozent nach und der Kurs des

Nike-Konkurrenten Under Armour büßte 1,7 Prozent ein.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.45 Uhr Fr, 18.28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1661 -0,09% 1,1671 1,1661 +10,9% EUR/JPY 129,39 -0,17% 129,61 129,60 +5,3% EUR/CHF 1,1035 -0,07% 1,1043 1,1038 +3,0% EUR/GBP 0,8947 -0,22% 0,8966 1,1124 +5,0% USD/JPY 110,97 -0,08% 111,05 111,13 -5,1% GBP/USD 1,3033 +0,12% 1,3017 1,2970 +5,6%

Am Morgen gibt der Dollar einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab. Die Faktoren, die den Dollar schwächen und den Euro stärken, hätten nach wie vor Gültigkeit, heißt es von Händlern. Am Vormittag könnte der ifo-Index aus Deutschland den Euro bewegen.

Am MOntag zeigte sich der zuletzt schwache Dollar etwas stabilisiert. Übergeordnet leidet er aber weiter unter den zunehmenden Zweifeln, dass US-Präsident Donald Trump seine wirtschaftsfreundlichen Wahlversprechen auch wird umsetzen können. Mit Blick auf das zweitägige Treffen des Offenmarktausschusses der US-Notenbank, das am Mittwoch endet, hieß es, die politische Unsicherheit könne dazu führen, dass die US-Notenbank bei ihren Zinserhöhungen langsamer als bislang geplant vorgehe. Das laste neben der politischen Unsicherheit derzeit übergeordnet auf dem Dollar. Der Dollarindex war am Freitag auf den niedrigsten Stand seit dem 30. September gefallen. Der Euro kostete zuletzt 1,1642 Dollar nach Wechselkursen über 1,1670 am Freitagabend. Im frühen asiatischen Handel war er auf über 1,1680 und damit den höchsten Stand seit Januar 2015 gestiegen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,60 46,34 +0,6% 0,26 -18,2% Brent/ICE 48,86 48,60 +0,5% 0,26 -16,9%

Die Ölpreise zogen um rund 1,3 Prozent an. Brentöl kostete zuletzt 48,67 Dollar, US-Öl der Sorte WTI 46,39 Dollar. Die Länder des Opec-Kartells und andere große Ölproduzenten hatten sich auf weitere Maßnahmen zur Stützung der Preise verständigt. Das sorgte für Kauflaune. Saudi-Arabien will nach den Gesprächen die eigenen Exporte beschränken. Ein weiteres Ergebnis der Verhandlungen in St. Petersburg ist, dass künftig auch Nigeria mit im Boot ist und eine Obergrenze einhalten soll.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,10 1.255,31 +0,1% +0,79 +9,1% Silber (Spot) 16,48 16,49 -0,0% -0,01 +3,5% Platin (Spot) 934,25 930,50 +0,4% +3,75 +3,4% Kupfer-Future 2,77 2,74 +1,1% +0,03 +9,7%

Beim Gold tat sich wenig. Der Goldpreis dümpelte um den Stand vom Freitag.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK JAPAN

Die japanische Notenbank hat ihr Inflationsziel von 2 Prozent gegen zunehmende Kritik verteidigt. Wie aus dem Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats am 15. und 16. Juni hervorgeht, ist es nach Einschätzung der Bank of Japan (BoJ) wichtig, an ihrem Inflationsziel festzuhalten.

DAIMLER

Mercedes Benz steigt zum Ende der Saison 2018 aus der Deutschen Touren Meisterschaft (DTM) aus. Ab dem Folgejahr will Mercedes Benz dafür in der Formel E an den Start gehen.

TELE COLUMBUS

Vorstandschef Ronny Verhelst scheidet zum 1. Februar 2018 aus dem Unternehmen aus. Das SDAX-Unternehmen führte in der Mitteilung persönliche Gründe des Managers an. Sein Nachfolger wird Timm Degenhardt, zuletzt Chief Consumer Officer beim Schweizer Telekommunikationsanbieter Sunrise.

HALDEX

Die Übernahme des schwedischen Bremsenherstellers Haldex durch die deutsche Knorr-Bremse zieht sich hin. Die EU-Kommission kündigte eine eingehende Prüfung des Vorhabens an, das derzeit von Streitereien zwischen den beiden Unternehmen geprägt ist.

RIO TINTO

muss sich mit Korruptionsvorwürfen auseinandersetzen. Die britische Aufsichtsbehörde SFO hat Ermittlungen wegen möglicher Korruption im westafrikanischen Guinea eingeleitet. en Morning Briefing später

UNIBAIL RODAMCO

hat im ersten Halbjahr alle wesentlichen Ergebniskennziffern gesteigert. Während die Mieteinnahmen dank der günstigen Entwicklung in den Einkaufszentren um 1,7 Prozent zulegten, kletterte das bereinigte Nettoergebnis um 6,7 Prozent auf 614 Millionen Euro. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose, im laufenden Jahr einen Gewinn je Aktie von 11,80 bis 12,00 Euro zu erzielen.

ALPHABET

ist trotz des teilweisen Werbeboykotts und der 2,7 Milliarden Dollar schweren Strafe der EU-Kartellwächter Strafe auch im zweiten Quartal auf der Gewinnspur geblieben. Der Nettogewinn sank von 4,88 Milliarden auf 3,5 Milliarden Dollar, je Aktie lag der Gewinn bei 5,01 Dollar nach 7 Dollar glatt im Vorjahreszeitraum. Ohne Sonderposten hätte er 8,90 Dollar betragen. Der Umsatz stieg um 21 Prozent auf gut 26 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenerwartung. Im frühen nachbörslichen Handel gab die seit Jahresbeginn um 26 Prozent gestiegen Aktie um knapp 3 Prozent nach auf 969,50 Dollar.

