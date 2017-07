DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Alphabet ist trotz des teilweisen Werbeboykotts und der 2,7 Milliarden Dollar schweren Strafe der EU-Kartellwächter Strafe auch im zweiten Quartal auf der Gewinnspur geblieben. Der Nettogewinn sank von 4,88 Milliarden auf 3,5 Milliarden Dollar, je Aktie lag der Gewinn bei 5,01 Dollar nach 7 Dollar glatt im Vorjahreszeitraum. Ohne Sonderposten wie unter anderem die EU-Strafe hätte er 8,90 Dollar betragen. Der Umsatz stieg um 21 Prozent auf gut 26 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenerwartung. Laut Google wurden im Berichtszeitraum 52 Prozent mehr Clicks auf Werbung verzeichnet als im Vorjahr. Allerdings bezahlte die Werbeindustrie je Click 23 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum. Wachstumstreiber blieb der Bereich "Übrige Umsätze. Hier bucht Alphabet unter anderem die Einnahmen mit der Cloud. Google vermietet seine gigantischen Serverparks an Dritte. Das Segment "Übrige Umsätze" legte im Quartal um 42 Prozent auf 3,09 Milliarden Dollar zu.

Die Aktie fiel trotz der überraschend guten Quartalszahlen im nachbörslichen Handel um 3 Prozent. Beobachter bemängelten die Qualität der Zahlen. Das Ergebnis je Aktie nach GAAP habe im zweiten Quartal von niedrigeren Steuern sowie höheren Zinseinnahmen profitiert, sagte Analyst Colin Sebastian von R.W. Baird. Und Brian Weiser von Pivotal Research merkte an, dass die Kosten für die Kundengewinnung die Margen gedrückt hätten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/Dupont & Co, Ergebnis 2Q

12:30 US/United Technologies Corp, Ergebnis 2Q

13:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

22:01 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

22:30 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Mai 20 Städte PROGNOSE: +5,9% gg Vj zuvor: +5,7% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 116,0 zuvor: 118,9

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.468,10 -0,01% Nikkei-225 19.971,49 -0,02% Hang-Seng-Index 26.838,04 -0,03% Kospi 2.444,19 -0,30% Shanghai-Composite 3.247,99 -0,08% S&P/ASX 200 5.740,90 +0,93%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Während sich die meisten ostasiatischen Börsen kaum verändert zeigen, fällt die Börse in Sydney mit einem deutlichen Plus auf. Der rohstofflastige australische Aktienmarkt profitiert von der Erholung der Ölpreise. Unter den Einzelwerten der am Montag gebeutelten Energiebranche erholen sich Santos um 0,5 Prozent und Woodside Petroleum um 1,1 Prozent. In Tokio bremst der zum Dollar nach wie vor starke Yen die Exportwerte. Gestützt wird der Markt indessen von Pharmawerten: Shionogi steigen um 1,7 Prozent, nachdem das Unternehmen ein Grippemittel in der letzten Testphase erfolgreich erprobt hat. Mitsubishi Tanabe Pharma gewinnen 1,6 Prozent. Das Unternehmen hatte am Montag nach Börsenschluss in Japan den Kauf von Neuroderm für 1,1 Milliarden US-Dollar angekündigt. Technologiewerte sind in der ganzen Region gesucht, nachdem die Nasdaq-Indizes in den USA am Montag gestiegen sind. In Tokio geht es für Sharp um 2,3 Prozent nach oben. In Taiwan verbessern sich Largan Precision um 1,6 Prozent. Gegen den Trend verlieren in Seoul SK Hynix 2,5 Prozent. Der Chiphersteller hat ein Rekordergebnis gemeldet, das den Erwartungen des Marktes weitgehend entsprach. Auch für die kommenden Quartale zeigte sich Unternehmenspräsident Lee Seok-hee zuversichtlich. Allerdings hat die Aktie seit Jahresbeginn schon gut 60 Prozent zugelegt, so dass hier wohl Gewinne mitgenommen werden. In Hongkong brechen Sunac um 8 Prozent ein. Das Immobilienunternehmen verkauft ein Paket von 220 Millionen Aktien zum Kurs von je 18,33 Hongkong-Dollar, um damit 4 Milliarden Hongkong-Dollar (rund 440 Millionen Euro) zu erlösen.

US-NACHBÖRSE

Gut kamen die Zweitquartalszahlen von Chiphersteller Rambus an, zumal das Unternehmen nicht nur besser als erwartet abschnitt, sondern auch den Ausblick erhöhte. Der Kurs stieg um 2,9 Prozent. Sanmina brachen um 9,9 Prozent ein. Der Fertigungsdienstleister für elektronische Komponenten und Komplettsysteme hatte mit dem Umsatz im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen ebenso verfehlt wie mit den Zielen für das vierte Quartal.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.513,58 -0,31 -66,49 8,86 S&P-500 2.469,94 -0,11 -2,60 10,32 Nasdaq-Comp. 6.410,81 0,36 23,05 19,09 Nasdaq-100 5.941,37 0,34 19,84 22,16 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 821 Mio 837 Mio Gewinner 1.283 1.400 Verlierer 1.650 1.551 Unverändert 137 130

Uneinheitlich - Vor der US-Notenbanksitzung am Dienstag und Mittwoch und den Daten zum US-Wirtschaftswachstum hielten sich die Anleger weitgehend bedeckt. Zwar sorgte die auf Hochtouren laufende Quartalsberichtssaison für Kursbewegungen bei Einzelwerten, in der Breite tat sich aber wenig. Während die Ölpreise davon profitierten, dass Saudi-Arabien ankündigte, die eigenen Ölexporte weiter zu beschränken, lastete die Wachstumsprognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) für die USA etwas auf der Stimmung. Tendenziell positive Impulse kamen von der Konjunkturseite. Der von Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im Juli deutlich gestiegen auf ein Viermonatshoch. Favorisiert wurden Technologie- und Bankenaktien. Das schlug sich in einer besseren Tagesentwicklung und neuen Rekordhochs bei den beiden Nasdaq-Indizes nieder. Der Spielzeughersteller Hasbro verdiente im zweiten Quartal zwar mehr als erwartet, dafür enttäuschte aber der Umsatz. Der Markt strafte das mit einem Minus von 9,4 Prozent ab. Im Sog von Hasbro verloren Mattel 3,8 Prozent. Trübe Stimmung herrschte bei den Sportartikelherstellern und -verkäufern. Für Hibbett Sports ging es nach einer Gewinnwarnung um über 33 Prozent bergab. Hibbett rechnet im zweiten Quartal mit einem Verlust, während Analysten bislang einen Gewinn von 15 Cent erwartet hatten. Der Filial-Sportartikeleinzelhändler leidet unter dem harten Wettbewerbsumfeld. Dick's Sporting Goods verloren 5,5 Prozent, Foot Locker 4,6 Prozent. Nike gaben um 1,7 Prozent nach und der Kurs des Nike-Konkurrenten Under Armour büßte 1,7 Prozent ein.

TREASURYS

Laufzeit Rendite Änderung in Bp 10 Jahre 2,26 1,5 30 Jahre 2,83 2,4

Am Rentenmarkt tat sich wenig. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte um einen Basispunkte auf 2,25 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10.50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1657 +0,2% 1,1638 1,1647 +10,8% EUR/JPY 129,43 +0,0% 129,40 129,02 +5,3% EUR/GBP 0,8947 +0,1% 0,8935 0,8945 +5,0% GBP/USD 1,3031 +0,0% 1,3026 1,3020 +5,6% USD/JPY 111,05 -0,1% 111,18 110,78 -5,0% USD/KRW 1115,60 +0,0% 1115,34 1114,11 -7,6% USD/CNY 6,7499 -0,0% 6,7512 6,7500 -2,8% USD/CNH 6,7468 -0,0% 6,7495 6,7470 -3,3% USD/HKD 7,8077 +0,0% 7,8067 7,8065 +0,7% AUD/USD 0,7937 +0,2% 0,7923 0,7964 +10,0%

Der zuletzt schwache Dollar zeigte sich etwas stabilisiert. Übergeordnet leidet er aber weiter unter den zunehmenden Zweifeln, dass US-Präsident Donald Trump seine wirtschaftsfreundlichen Wahlversprechen auch wird umsetzen können. Mit Blick auf das zweitägige Treffen des Offenmarktausschusses der US-Notenbank, das am Mittwoch endet, hieß es, die politische Unsicherheit könne dazu führen, dass die US-Notenbank bei ihren Zinserhöhungen langsamer als bislang geplant vorgehe. Das laste neben der politischen Unsicherheit derzeit übergeordnet auf dem Dollar. Der Dollarindex war am Freitag auf den niedrigsten Stand seit dem 30. September gefallen. Der Euro kostete zuletzt 1,1642 Dollar nach Wechselkursen über 1,1670 am Freitagabend. Im frühen asiatischen Handel am Montag war er auf über 1,1680 und damit den höchsten Stand seit Januar 2015 gestiegen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,65 46,34 +0,7% 0,31 -18,1% Brent/ICE 48,89 48,6 +0,6% 0,29 -16,8%

Die Ölpreise zogen um rund 1,3 Prozent an. Brentöl kostete zuletzt 48,67 Dollar, US-Öl der Sorte WTI 46,39 Dollar. Die Länder des Opec-Kartells und andere große Ölproduzenten hatten sich auf weitere Maßnahmen zur Stützung der Preise verständigt. Das sorgte für Kauflaune. Saudi-Arabien will nach den Gesprächen die eigenen Exporte beschränken. Ein weiteres Ergebnis der Verhandlungen in St. Petersburg ist, dass künftig auch Nigeria mit im Boot ist und eine Obergrenze einhalten soll.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,00 1.255,31 +0,1% +0,69 +9,1% Silber (Spot) 16,49 16,49 -0,0% -0,00 +3,5% Platin (Spot) 934,55 930,50 +0,4% +4,05 +3,4% Kupfer-Future 2,76 2,74 +1,0% +0,03 +9,6%

Beim Gold tat sich wenig. Der Goldpreis dümpelte um den Stand vom Freitag.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POILTIK USA

Der in der Russland-Affäre in Bedrängnis geratene US-Präsidentenberater Jared Kushner hat sich vehement gegen den Verdacht illegaler Verbindungen nach Moskau gewehrt. "Ich habe keine Geheimabsprachen mit Russland getroffen", sagte der Berater und Schwiegersohn von Präsident Donald Trump. Auch kenne er keine anderen Mitglieder von Trumps Wahlkampfteam, die sich in unstatthafter Weise mit den Russen eingelassen hätten. Kushner war zuvor mehr als zwei Stunden lang vom Geheimdienstausschuss des Senats hinter verschlossenen Türen angehört worden.

GELDPOLITIK / JAPAN

Wie aus dem Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats am 15. und 16. Juni hervorgeht, ist es nach Einschätzung der Bank of Japan (BoJ) wichtig, an ihrem Inflationsziel festzuhalten, auch wenn sich die Stimmen derer mehren, die die Zentralbank auffordern, ihr Inflationsziel zu lockern. Zudem geht aus dem Sitzungsprotokoll hervor, dass unter den Ratsmitgliedern Einigkeit darüber herrscht, dass ein Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik noch in weiter Ferne liegt, solange ein Erreichen des Inflationsziels nicht in Sicht ist. Mögliche Ausstiegsszenarien sollten zwar innerhalb der BoJ diskutiert, aber nicht nach außen kommuniziert werden, um keine Verwirrung an den Märkten zu stiften.

MIZUHO

Mit der Investmentbank Mizuho Securities hat die Bankenmetropole Frankfurt das mittlerweile vierte japanische Finanzinstitut an den Main locken können. Zuvor hatten bereits Daiwa, Nomura und die Sumitomo Mitsui Financial Group diesen Weg eingeschlagen. Die Banken bereiten sich damit auf die Zeit nach dem Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union vor, um ihren Kunden einen ununterbrochenen Service auf dem europäischen Kontinent bieten zu können.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

