BARCLAYS HEBT AXEL SPRINGER AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) BERENBERG NIMMT VTG AG MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 49 EUR DEUTSCHE BANK HEBT TALANX AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 38,00 (34,50) EUR HSBC HEBT ZIEL FÜR SAF-HOLLAND AUF 14,00 (12,50) EUR - 'HOLD' JEFFERIES STARTET BEIERSDORF MIT 'HOLD' JEFFERIES STARTET HENKEL MIT 'BUY' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 40,50 (38,50) EUR - 'NEUTRAL' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STABILUS AUF 79 (75) EUR - 'OVERWEIGHT' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 28,00 (25,50) EUR - 'NEUTRAL' SOCGEN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 140 (150) EUR - 'BUY' Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den...Den vollständigen Artikel lesen ...