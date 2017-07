1COV (VB +1,9%)Covestro - Q2 Umsatz 3,498 Mrd (Prog 3,43) , EBITDA 848 Mio (Prog 782,8) , net 484 Mio (Prog 412) , bekräftigt Prognose 2017 AIRKreise: Airbus versucht Produktionskürzung für A380 mit Neuaufträgen abzubiegen AIXA (VB -1,7%)"Aixtron steht nicht zum Verkauf", Interview mit Firmenchef Kim Schindelhauer,HB, S. 20-21Q2 net -11,4 Mio (GG -13"5 VQ) , Auftragseingang 66,6 Mio (Prog 63,8) , bestätigt Erg.Prog. , erhöht Prog. für Umsatz und Auftragseingang BMW BMW hat keine Kartellrechtsverstöße in den zurückliegenden drei Jahren gefunden, Wirtschaftswoche DAIDaimler investiert in chinesisches Selbstfahr-Startup Momenta, WSJ Online H9W (VB -4,3%)Daimler wird die Motorsportaktivitäten in der Rennserie DTM nicht fortsetzen - HWA AG agiert dort als Full-Service...

