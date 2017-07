Ein Bericht behauptete vor Kurzem, dass Apple (WKN:865985) sich dazu entschlossen hätte, den A12 Fusion-Chip von zwei Lieferanten herstellen zu lassen. Dieser Chip soll in der 2018er Ausgabe des iPhones auftauchen. Wenn dieser Bericht stimmen sollte, dann wäre das nicht gut für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (WKN:909800), das aktuell den A10 Fusion für Apple herstellt und auch den A11 Fusion herstellen soll.



Die zweite Quelle in diesem Fall wäre Samsung (WKN:881823), das aktuell einen Teil der A9-Prozessoren für Apple baut. Diese Chips befinden sich im iPhone 6S, 6S plus, iPhone SE und dem günstigeren iPad.



Ich habe in der Vergangenheit schon ...

