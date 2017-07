flatex Morning-news EUR/USD

Mit dem Beginn der neuen Handelswoche rückt auch am Devisenmarkt und allen voran beim Währungspaar EUR/USD der am Mittwoch um 20:00 Uhr anstehende Fed-Zinsentscheid in den Fokus der Marktteilnehmer. Mit einer 96,9%igen Wahrscheinlichkeit bleibt es bei dem aktuellen Zinskorridor von 1,00 bis 1,25 Prozent.

Dennoch könnte EUR/USD zeitweise für kleinere Korrekturbewegungen anfällig sein. Ausgehend vom letzten Verlaufstief vom 20. Juli bei 1,1479 auf das letzte Zwischenhoch vom 23. Juli bei 1,1684 wären die Widerstände nun bei 1,1684/1,1733/1,1763 und 1,1812 abzuleiten. Die nächsten Unterstützungen wären bei 1,1606/1,1583/1,1557/1,1528 und 1,1479 zu ermitteln.

flatex-select

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: [DE000MF0UYM1](https://w3.flatex.de/370212450674777/re.pl?t=https%3A%2F%2Fkonto.flatex.de%2Fbanking-flatex%2ForderCommand%3Fisin%3DDE000MF0UYM1%26tradingPlace%3DA86%26tradeType%3Dsell&c=newsletter.flatex.morningnews.25072017.wert2short.morningnews Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/